お母さんとお姉ちゃんが旅行で留守にしている間、ずっと元気がなかったワンコ。2人が帰ってきたら、急に元気を取り戻して熱烈歓迎してくれて…？ 愛にあふれた光景が話題になり、投稿は記事執筆時点で6万7000回再生を突破。「嬉しそう」「よかったね」「感動した」といった声が寄せられています。 【動画：母と姉が旅行中、元気無く『悲しい顔』をする犬→帰宅後…愛を感じる『再会の瞬間』】 お留守番中の様子 YouTub