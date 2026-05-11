ご祈祷中に起きた可愛すぎるアクシデントが反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で63万2000回再生を突破し、「ナムナムしてて可愛い」「慌てるの草」「ご利益ありそう」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：ご祈祷に参加した犬→住職さんが『大きな声』を出した、次の瞬間…驚いて見せた『人のような反応』】 ご祈祷に参加した犬 TikTokアカウント「honshojikyoto」の投稿者さん