日本生活協同組合連合会（日本生協連）は4月24〜26日、東京・渋谷で創立75周年記念イベント「喫茶コープ」を開催｡若年層との接点づくりを強化した。昭和レトロな喫茶店を模した空間でコープ商品を体験できるポップアップ形式で20〜30代を中心とした認知拡大を狙ったもの。会場では「CO・OP ミックスキャロット」の試飲や新商品グミの配布、フォトスポットの設置などを実施。SNS投稿やアンケートと連動した企画も展開した。一