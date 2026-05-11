ルフトハンザ・ドイツ航空は、長距離路線で新機内サービスコンセプト「FOX（Future Onboard Experience）」の提供を開始した。創立100周年を記念した同社史上最大規模の顧客体験への投資の一つで、2年間の開発期間を経て実現した。今年だけで7,000万ユーロ以上を投資する。パーソナライゼーション、快適性、シグネチャーモーメントの3つを柱に据え、長距離路線の全機材、全クラスで機内サービスとプロセスを刷新する。ファーストク