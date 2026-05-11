LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「サマ割 超得セール！沖縄・北海道スペシャル」を5月9日正午から19日正午まで開催している。沖縄・北海道の人気宿泊施設がお得となる。割引・ポイント付与が適用される宿泊期間は、各ホテル・旅館によって異なる。対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、ホテルグローバルビュー函館が7,875円から、京王プレリアホテル札幌が8,964円から、沖縄ハーバービュー