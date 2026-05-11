ロシア潜水艦を真横から捉えた画像が公開防衛省・統合幕僚監部は2026年5月7日、ロシア海軍の潜水艦など3隻が長崎県の五島列島沖を航行したと発表し、当該艦艇の画像を公開しました。【画像】浮上してる！これが自衛隊が追尾したロシア海軍の潜水艦です今回確認されたロシア海軍の艦艇はキロ改級潜水艦とステレグシチー級フリゲート（艦番号335）、バルク級航洋曳船の計3隻です。5月3日午前0時頃、五島列島の西約70kmの海域に出