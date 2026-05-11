NTTドコモは、クレジットカード「dカード」の支払い方法について、「スキップ払い」を5月18日から導入する。ショッピング1回払いで利用した支払いを、後から指定した支払い月に変更できる。 「スキップ払い」では、対象の明細ごとに、支払い月を当初の予定月から最長6カ月先まで変更可能。利用金額と延伸期間に応じた手数料を、設定した支払い月の10日に一括で支払える。手数料の実質年率は12.0％。 対