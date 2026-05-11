ベッツが戦列復帰する見通しとなった(C)Getty Imagesドジャースは現地時間5月10日、本拠地でのブレーブス戦に2−7で敗れ、2連敗を喫した。そんな中、ムーキー・ベッツが11日のジャイアンツ戦から戦列復帰する見通しとなった。【写真】初来日で器用に茶を点て、師範に差し出すベッツを見る米メディア『ClutchPoints』によれば、「ドジャースは今後、ベッツを登録するために誰をマイナーに降格させるかを判断しなければならない