11日未明、名古屋市東区で歩道に倒れていた男性が見つかり、その後死亡が確認されました。警察は、近くの建物から転落した可能性もあるとみて調べています。警察によりますと、11日午前4時半ごろ、東区東桜2丁目の桜通沿いの歩道で、「男性がうつ伏せで倒れている」と、通りかかった男性から警察に通報がありました。倒れていたのは50代位の男性で、全身にケガをしていて病院に搬送されましたが、間もなく死亡が確認されまし