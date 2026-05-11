【ベルギーリーグ】ゲンク 3−0 ウェステロー（日本時間5月11日／セゲカ・アレーナ）【映像】先制点アシスト！称賛集めた完璧クロス（実際の様子）ゲンクに所属する日本代表MF伊東純也が、“ここしかない”という場所へ完璧なクロスを送り込み、今季5アシスト目を記録した。「これぞ純也の極上のアシスト」とファンも大興奮となっている。ベルギーリーグのレギュラーシーズンで7位となったゲンクは、7位〜12位が参加するプレー