アメリカのホワイトハウスは、トランプ大統領が中国の習近平国家主席と会談するため、13日夜に北京に到着すると発表しました。ホワイトハウスは10日、トランプ大統領が13日夜に北京に到着し、14日に習近平国家主席と首脳会談を行うと発表しました。アメリカ政府高官は、首脳会談ではイラン情勢についても意見交換を行う見通しで、イラン産原油の購入をめぐる対中制裁なども議題になると記者団に述べました。一方、台湾問題について