再び取引時間中の史上最高値を更新です。きょうの東京株式市場で日経平均株価は一時、600円以上値上がりし、取引時間中の史上最高値を更新しました。中東情勢をめぐる混乱が続くなか、朝方はAI・半導体関連株を中心に買い注文が広がっていましたが、その後は当面の利益を確定する売りに押され、午前は226円の値下がりで取引を終えています。