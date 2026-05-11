ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船が10日、スペイン領のカナリア諸島に到着しました。乗客らの下船が始まり、一部の乗客は特別機で現地を離れています。ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船「MVホンディウス号」は、10日朝にスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島の港に到着しました。船内で専門家らによるチェックを受けた後、乗客らは青いビニール製のガウンを着て下船し、小型ボートで岸壁に移送