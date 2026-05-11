第４８回新潟大賞典・Ｇ３は５月１６日、新潟競馬場の芝２０００メートルで行われる。ドゥラドーレス（牡７歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ドゥラメンテ）は昨年２月に小倉日経賞でオープン初勝利を挙げた後、エプソムカップ、七夕賞、オールカマー、アメリカジョッキークラブカップと重賞で４戦連続２着。なかなか勝ちきれなかったことから、前走の金鯱賞は初めてチークピーシーズを着用したが、序盤で流れに乗れず５着。着順を下