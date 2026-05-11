高市首相は１１日午前の参院決算委員会で、イラン情勢を受けた原油や石油関連製品の調達に関し、「各国からの代替調達を通じ、日本全体として必要となる量は確保できている」と強調した。国民に対し、エネルギー使用の節約を求めることについては、改めて否定的な考えを示した。首相は答弁で「現時点ではさらに踏み込んだ節約をお願いする段階にはない」と指摘し、「生活、医療、産業経済を回していかないといけない」と述べた