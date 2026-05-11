キューバ・ハバナの海岸地区＝4月30日/Magdalena Chodownik/Anadolu/Getty Images（CNN）米軍によるキューバ沖での諜報（ちょうほう）飛行が急増している。一般公開されている航空データをCNNが分析して明らかになった。航空機追跡サイト「フライトレーダー24」によると、2月4日以降、米国の空海軍は有人機とドローン（無人機）を使って少なくとも25回、諜報飛行を行った。その大半はキューバの二大都市ハバナとサンティアゴ・デ・