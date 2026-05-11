Cygamesは、マンガ配信サービス「サイコミ」が2026年5月8日にサービス開始10周年を迎えることを記念して、特設サイトをはじめとする10周年記念スペシャルコンテンツを公開、あわせて、10周年を記念した各種キャンペーンを開催する。さらに、連携施策として、「LINEマンガ」にて「\0パス(ゼロパス)」で「サイコミ」作品が読める“サイコミ10周年記念フェア”も開催中だ。2016年に「最高のマンガコンテンツを無料で毎日!」をキャッチ