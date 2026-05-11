「球場でのマナー違反」とされる写真を公開し、物議を醸している。抜群のスタイルでも知られるコメディアン兼女優のメン・スンジだ。【写真】メン・スンジ、まさに「役満ボディ」本人は自身のSNSを通じて「Just trend！（ただのトレンド）」と説明したが、プロ野球の観客動員1200万人時代に、野球はもちろんスポーツ観戦文化まで損なう非常識な言い訳にすぎなかった。メン・スンジは最近、SNSに「野球を現地観戦」という文章ととも