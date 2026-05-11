BTS・V が、TikTokで圧倒的な記録を打ち立てている。Vは3月13日にTikTokアカウントを開設。その後、韓国男性芸能人として最短となる19日でフォロワー1000万人を突破し、51日で1400万人超えを達成した。【写真】V、豪華自撮り＆イメチェン披露特に、3月24日に公開した初投稿動画は、公開から45日で再生回数1億回を突破した。同動画では、VがBxndzの『Bunny Girl Hoodtrap』に合わせ、J-HOPE、JUNG KOOK とともにダンスを披露。この