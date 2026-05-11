【リボルテック城之内克也】 5月15日12時より予約開始 12月 発売予定 価格：9,900円 海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック城之内克也」を5月15日12時より予約受付を開始する。発売は12月を予定し、価格は9,900円。 本商品はアニメ『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』より、決闘者（デュエリスト）「城之内克也」をリボルテックシリーズ