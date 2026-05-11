アユートは、Astell&Kernのポータブルオーディオプレーヤー「PD20」専用のリアルレザーケース「PD20 Case」を5月16日より発売する。Gray、Marineの2種類で、価格は23,100円。 なお、Marineはアユートの直販サイト「アキハバラe市場」限定での販売。 Gray Marine フランス屈指のレザー専門メーカーであるALRAN(アルラン)社製のプレミアムな