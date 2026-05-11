EVのネガティブな要素を徹底的に排除3代目『日産リーフ』が日本でデビューして、半年以上が経過した。今回は改めて、開発責任者に新型の狙いやこだわりについて話を聞いた。【画像】例えるなら毎日食べても飽きない和食！3代目『日産リーフ』全73枚3代目の開発ポイントは大きくふたつ。ひとつ目はEVとしての実用性能で、充電性能や航続距離などEVのネガティブな要素を徹底的に排除すること。ふたつ目はクルマとしての魅力を上げ