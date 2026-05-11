5月11日未明、北島町の民家で火事があり、住宅一棟が全焼しました。けが人はいませんでした。（記者）「火災が発生した現場です。白い煙が凄い勢いで立ちあがっています」火事があったのは北島町高房の民家です。警察と消防によりますと、11日午前0時半頃、通行人から「建物が燃えている」と119番通報がありました。消防車9台が出動し、火は約4時間半後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅、約350平方メートルが全焼