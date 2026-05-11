タレントのヒロミ（61）が9日、自身のYouTubeチャンネルを更新。カスタムした愛車をお披露目した。【動画】「キレイな色の車、憧れます」「センス良すぎ」カスタムした愛車について解説するヒロミ※6：45頃〜車もバイクも断捨離しているというヒロミだが、2台のバイクホンダ『CB750』、ヤマハ『passola』と、“ネオクラシックカー”ジャンルに入るメルセデス・ベンツ『560SL』は、「なんとなく残っている3台」として紹介。こ