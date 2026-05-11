国会では、高市総理大臣が出席して参議院の決算委員会が行われ、イラン情勢への対応などについて論戦が続いています。国会記者会館から中継です。菅野吏紗記者：日本のエネルギー事情を直撃したホルムズ海峡の事実上の封鎖。出口の見えない中、高市総理は、「あらゆる外交努力と調整を続ける」と強調しました。高市総理：事態発生から2カ月以上が経過しました。政府としては今もなお、ペルシャ湾内にとどまる日本関係船舶を含むす