お笑い芸人のひょうろくが11日、都内で行われたNHK土曜ドラマ『ムショラン三ツ星』（23日午後10時スタート）完成会見に登場した。受刑者役を演じ7キロ減量したことを明かした。【写真】横顔がスッキリしてる！7キロ減量したひょうろく本作は、刑務所の“食”をテーマに、人の再生と希望を描く社会派コメディードラマー。現役の刑務所管理栄養士・黒柳桂子氏によるノンフィクションを原作に、かつて一流イタリアンシェフだった