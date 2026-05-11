クレジットカードのタッチ決済で、電車の運賃がお得になる動きが広がっています。クレジットカードのタッチ決済による乗車サービスを巡っては、大手の「Visa」が5月1日から31日まで全国46の鉄道会社で、乗車料金の30パーセントをキャッシュバックするキャンペーンを実施しています。こうしたなか、つくばエクスプレスでは、11日からの期間限定で平日の始発から午前6時半までにクレカのタッチ決済で乗車すると、運賃が20パーセント