木原官房長官は11日、クルーズ船から下船してイギリスに到着した日本人乗客1人について、「健康状態に問題はない」とした上で、今後イギリスで、保健当局による最大45日間の健康観察などを受ける予定だと説明しました。またハンタウイルスについて、「現時点で我が国に直ちに大きな影響が及ぶ状況にはない」として、「事態を注視しながら必要な対策に万全を期す」と強調しました。