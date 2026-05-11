サッカー元日本代表FWでタレント、サッカー解説者の武田修宏氏が、10日夜にインスタグラムを更新。同日に59歳の誕生日を迎えたが、母の日でもあったため「59歳の誕生日と母の日が重なり静岡の実家でお祝いしてきました」と母と2人でお祝いしたとつづった。武田氏は、厚労省が22年2月4日にオンラインで開催した風疹対策啓発イベント「風しん理解促進Zoomウェビナー」に参加した際「うちの母が、ずっと看護師をしていて夜勤だったり