金融庁の調査によれば、NISAの口座数は約2,825万口座に達し、急速な普及を見せています。しかし、その投資ブームの裏で、パートナーとの「金銭感覚のズレ」に悩む人も少なくありません。手取り27万円で一人暮らしをするカオリさん（仮名・34歳）は、実家暮らしの年下彼氏からNISAを勧められ、やり場のないモヤモヤを抱えていました。自立して生活する女性と、実家に寄生して余裕のある彼氏。結婚を前に芽生えた〈どす黒い感情〉の