SNS型投資詐欺が連日のように報じられています。画面の向こう側にいる、一度も会ったことのない相手を文字だけのやり取りで信用し、数千万円、時には億を超える大金を託してしまう事件は、いまや社会問題といっても過言ではありません。一方で、インターネットが浸透する遥か前から存在する「親しい知人・友人間の金銭トラブル」も、決して絶えたわけではありません。むしろ、近しい間柄ゆえに問題の発覚は遅れ、心理的なハードル