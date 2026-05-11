リサイクルショップで5000円で売られていたのは、塗装が大きく剥がれ、パーツも欠損したジャンク品のベース。ところが塗装を剥離すると、想定外に美しい木目が現れました。本来は数十万円クラスのドイツの高級ベースブランド「Warwick」の一本を再生していく過程を、ある男性がXに投稿したところ、「よくここまでよみがえらせた」と驚きの声が寄せられました。【写真3枚】ボロボロのベースがどんどん美しい姿に！投稿したのは、趣