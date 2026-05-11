「極度の散歩嫌いの犬。リードを着ける段階でやる気なさすぎてグダグダしてたのに、『今寝たら散歩しなくて済むのでは！？』と考えたらしく準備中に寝た」【写真】「は！ 散歩！？」→スヤア…見事な寝落ちそんなコメントとともに投稿されたのは、愛犬「ペレ」くん（3歳・男の子）の散歩前のショットです。ソファの上でへそ天になり、前足を左右に開いてフリーズしているペレくん。どうやら散歩の時間が来たことを察したようです。