米国財務省と国務省は8日、中国本土および香港の企業を、イランに協力したとして制裁リストに追加した。トランプ米大統領は14日と15日に訪中するが、その直前の制裁だった。仏国際放送局ラジオ・フランス・アンテルナショナル（RFI）が伝えた。財務省は上海碰思達国際貿易、寧波漢特保温材料、香港赫新実業および香港に本社を置く穆斯塔徳をイランへの協力を理由とする制裁リストに追加した。理由は弾道ミサイルの研究と飛行