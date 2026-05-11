外貨預金とは、円ではなく米ドルやユーロなど外国の通貨で預金を行う金融商品です。円預金より金利が高い場合が多く、利息収入を得やすい点が特徴です。また、為替の変動によって利益を得られる可能性もありますが、その半面、為替の動きによって元本が目減りするリスクもあります。金利と為替の両方を意識して運用することが重要です。比較的金利が高い外貨預金外貨預金の中でも、豪ドルや南アフリカランド、カナダドル、ノルウェ