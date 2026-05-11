“12年ぶり全面刷新”の日産「“新型”スカイライン」!?日産を代表する車種のひとつであるスカイラインは、常にクルマ好きの注目を集める存在となっていることは言うまでもありません。ただ、現行型は2014年のデビュー以降、何度か大きなマイナーチェンジこそ行われたもののフルモデルチェンジがされることはなく、一部報道では現行型を持って終売となるというウワサも出たほどでした。【動画】超カッコイイ！ これが日産「