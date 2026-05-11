山下智久が、5月10日（日）に放送された『日曜日の初耳学』（MBS・TBS系）に出演。本番組にレギュラー出演している中島健人と、Snow Manの目黒蓮の3人で構成されたLINEグループの名前が明かされ、反響が集まった。【写真】「眼福」「目の保養」山下智久＆中島健人＆目黒蓮の豪華3ショット■グループ誕生のきっかけは？山下が登場したのは、インタビュアーである林修が“時代のカリスマ”と対峙する大人気企画「インタビュア