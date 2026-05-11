直近のリーグ戦３試合で２得点の山田新が、またしても結果を残した。現地５月10日に開催されたブンデスリーガ２（ドイツ２部）第33節で、山田が所属する最下位のプロイセン・ミュンスターは、秋山裕紀と古川陽介を擁する５位のダルムシュタットとホームで対戦。１−１の引き分けに終わった。 この試合で、今年１月にセルティック（スコットランド）からレンタルで加入した25歳の日本人FWが、移籍後３点目をゲット。８分