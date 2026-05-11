ラッパーのZeebraが11日、都内で行われたオーディションプロジェクト「GOLDEN MIC」記者会見に登壇。自身が手掛ける同プロジェクトへの期待を語った。【写真】Zeebraのマイクに大盛り上がりなせいや同プロジェクトは、新たな女性ラッパーの可能性と才能の発掘を目的として立ち上がった。Zeebraは「記者会見ウェイヨー！」と手を挙げ、気合を入れて登場。「現場はまだまだ男性アーティストの方が多くて、その中に女性が切り込ん