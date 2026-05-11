木原稔 官房長官「現時点で我が国に直ちに大きな影響が及ぶ状況にはないと認識しています」木原官房長官は先ほど、ハンタウイルスについて「直ちに大きな影響はない」とした上で、政府として事態を注視し、必要な感染対策に万全を期すと強調しました。また、国民に向けて海外渡航の際には動物との不要な接触を避けるほか、政府からの情報発信を注視し、冷静な対応を取るよう呼びかけました。