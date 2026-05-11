磐越自動車道で高校生など21人が死傷した事故で、バスに乗っていた複数の生徒が「事故の前から危ない運転だった」と警察に話していることがわかりました。若山哲夫容疑者（68）は今月6日、磐越道で、運転するマイクロバスをガードレールなどに衝突させ、乗っていた高校生の稲垣尋斗さん（17）を死亡させたほか、17人に重軽傷を負わせた疑いが持たれています。捜査関係者によりますと、複数人の生徒が警察の聞き取りに対し、若山容