国土交通省＝東京・霞が関新潟市の北越高男子ソフトテニス部員が死亡した福島県郡山市の磐越自動車道のバス事故で、同校を借受人、バス運行会社「蒲原鉄道」の営業担当を運転者としたレンタカー契約が直近の1年で約10件あったことが11日、国土交通省への取材で分かった。国交省は営業担当以外の人物を運転者としてバスやワゴンを借りた契約も約20件あったと確認。同校は部活動の遠征などで、レンタカーを多数回利用していた可