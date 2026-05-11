ハンタウイルスの集団感染の疑いがでたクルーズ船をめぐり、下船した日本人がイギリスに到着しました。今後、最大45日間の健康観察を受ける予定です。クルーズ船は10日、スペイン領の島に到着し、乗客らの下船が始まりました。全身、防護服姿の乗客が一人一人、小型船に乗り換えていきます。記者「青い防護服を着たまま、ソーシャルディスタンスを保ちながら乗客の方々がバスに乗り込み、空港に向かいます」乗客らはバスに乗って島