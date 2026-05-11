交際相手の少女に販売目的でわいせつな動画を撮影させた疑いで男が逮捕されました。白石大夢容疑者（23）は去年、当時高校生だった交際相手の少女に公園でわいせつな行為をさせその様子を撮影するなどした疑いが持たれています。白石容疑者は、少女の恋愛感情につけ込んで「パパ活や動画販売をして俺に貢ぎなよ」などと迫り、わいせつな動画を撮らせ、撮影した動画をSNSで10人に販売させ報酬は全て1人で受け取っていました。白石容