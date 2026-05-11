お笑いトリオ・ネルソンズの青山フォール勝ち（４０）が１０日、Ｘ（旧ツイッター）を更新し、お笑いコンビ・ＥＸＩＴ（りんたろー。、兼近大樹）を名指しして意味深投稿した。青山は「ＥＸＩＴが一線越えてきました。冗談って言えば何でもありだと思ってるなら、こっちも冗談で打ち抜かせてもらいます」と投稿。「今度会った時、よろしく頼むわ」と不敵に呼び掛けた。ネットユーザーからは「最近は直接話し合うより先にまず