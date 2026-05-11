ベルギー１部のプレーオフ２で日本代表ＭＦ伊東純也（３３）が所属するゲンクは１０日（日本時間１１日）、ホームでウェステルローと対戦。ゲンクが３―０で勝利した。伊東は１ゴール１アシストの活躍を見せ、勝利に貢献した。伊東は０―０で迎えた後半１９分、右サイドからピンポイントのクロスでＦＷアーロン・ビバウトのヘディング弾をお膳立てし、チームは先制。さらに２―０で迎えた同３９分には、ペナルティーエリア内右