スペイン１部バルセロナは１０日（日本時間１１日）、ホームでレアル・マドリードを２―０で下し、２季連続２９度目の優勝を果たした。首位バルセロナは、２位の宿敵に引き分け以上でリーグ優勝が決まる状態で伝統の一戦クラシコを迎えた。一方、Ｒマドリードは内紛続きに加え、ＦＷキリアン・エムバペがケガで不在。チーム状況を表すように９分、バルセロナＦＷマーカス・ラッシュフォードがＦＫを決め先制。さらに１８分には