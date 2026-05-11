ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１０日（日本時間１１日）に本拠地ロサンゼルスでのブレーブス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、４打数無安打だった。打率２割４分１厘。チームは２―７で敗れて、２連敗となった。バット、ベルト、手袋、スパイクがピンク色の母の日仕様で初回先頭の打席に立った。右腕エルダーに高低、内外、緩急を使って揺さぶられてフルカウントからの６球目、内角の９４・２マイル（約１５１・６キロ）