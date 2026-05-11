ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）は１０日（日本時間１１日）に本拠地トロントでのエンゼルス戦に「４番・三塁」で先発出場し、４打数１安打１打点だった。打率２割４分８厘。チームは１―６で逆転負けした。ロジャーズ・センターの地元ファンが大歓声を上げたのは初回だった。二死二塁で右腕ソリアーノと対戦。母の日仕様のピンク色のバット、スパイク、ソックス、アンダーシャツ、手袋で打席に立った。フルカウントか