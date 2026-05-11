ノルディックスキー・ジャンプ女子で五輪４大会連続出場の伊藤有希（土屋ホーム）が、２６―２７シーズン限りで現役を引退することが１１日、所属先の土屋ホームから発表された。３２歳の伊藤は日本女子チームを長年に支え、五輪４大会に出場し、世界選手権で計５個のメダルを獲得。Ｗ杯では個人通算１０勝を挙げた。所属先の公式ＨＰ上で、「２０２６―２０２７シーズン（２０２７年３月末）をもちまして現役競技生活を引退